Новак: КТК входит в топ-2 поставщиков нефти в Европу

Новак сообщил, что КТК входит в топ-2 поставщиков нефти в Европу Новак: КТК входит в топ-2 поставщиков нефти в Европу

Москва28 ноя Вести.Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) входит в двойку самых крупных поставщиков нефти в Европу. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".

Он отметил: от перерывов подачи из-за атак Киева страдают европейские партнеры.

Нефть КТК входит – объем нефти – в топ-2, то есть в двойку самых крупных поставщиков Европы сказал Новак

Также вице-премьер сообщил, что Россия может производить 97% оборудования для КТК.