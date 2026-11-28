Новак: за удары Киева по КТК платят потребители в Европе

Новак: за удары Киева по объектам КТК платят европейские потребители Новак: за удары Киева по КТК платят потребители в Европе

Москва28 ноя Вести.За удары киевского режима по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) платят европейские потребители. Об этом заявил в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта" вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ИС "Вести".

КТК входит в двойку самых крупных европейских поставщиков нефти, указал вице-премьер.

Поэтому, когда случаются перерывы из-за атак Киева, страдают в том числе европейские партнеры, потому что НПЗ недополучают нефть, соответственно, и цены повышаются, и платят за это потребители Европы сказал Новак

Россия обсуждает с Казахстаном вопрос обеспечения физической безопасности КТК на фоне неоднократных ударов ВСУ по объектам консорциума, заявил ранее директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.