Москва7 нояВести.Киевский режим при поддержке европейских партнеров продолжает атаковать критически важную инфраструктуру России, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью ТАСС.
Дипломат заметил, что Евросоюз, пытаясь сохранить доминирование с помощью обращения экономического оружия против стратегических конкурентов, фактически "выстрелил себе в ногу".
Продолжающиеся при поддержке евробюрократов атаки киевского режима на критически важную энергоинфраструктуру, от которой, к слову, страдают они сами, – другой деструктивный факторзаявил он
По словам Панкина, нестабильная обстановка в мировой энергетике вредит всем, и тем более Европе, страдающей от энергодефицита.
Долгосрочная стабилизация невозможна без отказа от недобросовестной конкуренции и игр с "нулевой суммой". Последовательно продвигаем вместе с единомышленниками данный тезис в "Группе двадцати"добавил дипломат
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры РФ.