Панкин: Киев при поддержке ЕС продолжает бить по критически важным объектам РФ

В МИД России сообщили о продолжающихся атаках ВСУ на критически важные объекты Панкин: Киев при поддержке ЕС продолжает бить по критически важным объектам РФ

Москва7 ноя Вести.Киевский режим при поддержке европейских партнеров продолжает атаковать критически важную инфраструктуру России, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин в интервью ТАСС.

Дипломат заметил, что Евросоюз, пытаясь сохранить доминирование с помощью обращения экономического оружия против стратегических конкурентов, фактически "выстрелил себе в ногу".

Продолжающиеся при поддержке евробюрократов атаки киевского режима на критически важную энергоинфраструктуру, от которой, к слову, страдают они сами, – другой деструктивный фактор заявил он

По словам Панкина, нестабильная обстановка в мировой энергетике вредит всем, и тем более Европе, страдающей от энергодефицита.

Долгосрочная стабилизация невозможна без отказа от недобросовестной конкуренции и игр с "нулевой суммой". Последовательно продвигаем вместе с единомышленниками данный тезис в "Группе двадцати" добавил дипломат

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся атак ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры РФ.