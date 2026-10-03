Москва3 окт Вести.Россия обсуждает с Казахстаном вопрос обеспечения физической безопасности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник. В комментарии РИА Новости он отметил, что это происходит на фоне неоднократных ударов ВСУ по объектам КТК.

Вопрос обеспечения физической безопасности объектов КТК, включая морской терминал в Новороссийске, регулярно обсуждается с казахстанскими партнерами, которых весьма тревожат теракты против объектов консорциума сказал Стерник

Он отметил, что также принимаются совместные меры по обеспечению функционирования трубопровода путем контактов с западными акционерами КТК. Дипломат указал, что сбои в работе КТК наносят ощутимый ущерб стабильности поставок энергоносителей на глобальный рынок.

Кроме того, такие атаки, по словам Стерника, могут провоцировать рост цен на топливо по всему миру. По словам дипломата, с февраля 2025 года объекты КТК и танкеры, перевозящие казахстанскую нефть, регулярно подвергались ударам беспилотников.

В текущем году было уже восемь атак. И это несмотря на то, что во всех этих случаях перевозилось сырье, предназначавшееся для западных получателей. Закономерно, что многие зарубежные лидеры выражают обеспокоенность бесконтрольной эскалацией "беспилотных" атак" сказал Стерник

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди во время встречи со своим украинским коллегой Андреем Сибигой призвал Украину прекратить атаки на казахстанские суда в Черном море.