Москва28 сенВести.Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди на встрече призвал украинского коллегу Андрея Сибигу прекратить атаки на казахстанские суда в Черном море, пишет издание Ulysmedia.kz.
Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН, где Тлеуберди возглавлял делегацию Казахстана.
Как отметил изданию глава казахстанского МИД, в рамках двусторонних встреч в ООН он встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым и украинским министром Андреем Сибигой.
Прежде всего, с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Черном морезаявил Тлеуберди
По его словам, власти Казахстана "не против" проведения российско-украинских переговоров в стране.
В июле МИД Казахстана осудил атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.