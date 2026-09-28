МИД Казахстана призвал Киев не атаковать казахстанские суда в Черном море

Казахстан призвал Киев прекратить атаки судов в Черном море МИД Казахстана призвал Киев не атаковать казахстанские суда в Черном море

Москва28 сен Вести.Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди на встрече призвал украинского коллегу Андрея Сибигу прекратить атаки на казахстанские суда в Черном море, пишет издание Ulysmedia.kz.

Встреча состоялась на полях Генассамблеи ООН, где Тлеуберди возглавлял делегацию Казахстана.

Как отметил изданию глава казахстанского МИД, в рамках двусторонних встреч в ООН он встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым и украинским министром Андреем Сибигой.

Прежде всего, с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Черном море заявил Тлеуберди

По его словам, власти Казахстана "не против" проведения российско-украинских переговоров в стране.

В июле МИД Казахстана осудил атаки беспилотников на гражданские суда, задействованные в транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.