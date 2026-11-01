Новак рассказал, что именно вносит дисбаланс в рынок топлива Новак: украинские атаки на НПЗ дают импульс дисбалансу рынка топлива

Москва1 ноя Вести.Украинские атаки на российские объекты энергетики дают дополнительный импульс дисбалансу на мировом топливном рынке, а также отражаются на ценах. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Безусловно, любые атаки дают дополнительный импульс дисбалансу рынка. А это, в свою очередь, влияет и на цены отметил зампред правительства

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что от атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в первую очередь пострадает внешний рынок топлива, а не внутренний.