Орешкин: от атак ВСУ пострадает в первую очередь внешний рынок, а не внутренний

Орешкин: от атак ВСУ прежде всего пострадает внешний рынок топлива Орешкин: от атак ВСУ пострадает в первую очередь внешний рынок, а не внутренний

Москва30 окт Вести.От атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в первую очередь пострадает внешний рынок топлива, а не внутренний. Об этом ИС "Вести" заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

Это угроза в первую очередь для внешнего рынка, для внешних поставок, чем для внутреннего. В первую очередь будут страдать поставки на внешний рынок заявил он

Ранее вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что в ночь на 30 октября в РФ была осуществлена атака на три нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. При этом, подчеркнул он, в России предпринимаются меры по обеспечению топливом внутреннего рынка.