Москва30 октВести.От атак ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в первую очередь пострадает внешний рынок топлива, а не внутренний. Об этом ИС "Вести" заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
Это угроза в первую очередь для внешнего рынка, для внешних поставок, чем для внутреннего. В первую очередь будут страдать поставки на внешний рынокзаявил он
Ранее вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что в ночь на 30 октября в РФ была осуществлена атака на три нефтеперерабатывающих завода и один газохимический комплекс. При этом, подчеркнул он, в России предпринимаются меры по обеспечению топливом внутреннего рынка.