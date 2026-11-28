Москва28 ноя Вести.Банк качества нефти позволяет стимулировать производителей улучшать характеристики поставляемого сырья. Об этом рассказал генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".

Так он ответил на вопрос журналиста о том, почему американская компания Chevron настаивала на создании банка качества нефти.

Действительно, американские коллеги <...> настаивали и предлагали – и вот 24 года назад банк качества был введен. <...> Банк качества позволяет стимулировать производителей для [выпуска] более качественного сырья. По итогам месяца ты либо получаешь премию, либо ты платишь. Поэтому это стимулирует пояснил Горбань

Также гендиректор КТК отметил, что покупатели российской нефти на мировом рынке называют ее "вкусной".