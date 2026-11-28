Токарев: ряд компаний прекратили поставки и услуги КТК, хотя он не под санкциями

Токарев сообщил о прекращении частью компаний поставок и услуг для КТК Токарев: ряд компаний прекратили поставки и услуги КТК, хотя он не под санкциями

Москва28 ноя Вести.Ряд иностранных компаний в одностороннем порядке прекратили обслуживание и поставку критически важного оборудования и запасных частей для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщил в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта" президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, сообщает ИС "Вести".

Официально Каспийский трубопроводный консорциум не находится под санкциями.

Несмотря на это, ряд иностранных компаний в нарушение своих контрактных обязательств в одностороннем порядке прекратили услуги по обслуживанию и поставке критически важного оборудования и запасных частей для КТК сообщил Токарев

По словам вице-премьера России Александра Новака, примерно 97% используемого КТК оборудования может производиться в России.