"Транснефть" помогает КТК с импортозамещением Президент "Транснефти" Токарев: компания помогает КТК с импортозамещением

Москва28 ноя Вести."Транснефть" проводит комплексный обмен опытом с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) по вопросам импортозамещения. Об этом рассказал президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".

КТК официально не находится под санкциями, однако часть иностранных компаний прекратили услуги по обслуживанию консорциума.

Чтобы помочь консорциуму справиться с этой проблемой, "Транснефть" осуществляет комплексный обмен опытом с КТК по вопросам импортозамещения сообщил Токарев

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что из-за простоя КТК на фоне атак киевского режима мировой рынок недополучает 1,4 млн баррелей нефти за сутки.