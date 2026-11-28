Москва28 нояВести.Объем транспортировки нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) по итогам 2026 года может быть ниже, чего годом ранее. Об этом сообщил вице-президент ПАО "Транснефть" Владимир Каланда в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".
Он напомнил, что только по маршруту Тенгиз — Новороссийск за 2025 год было транспортировано более 63 млн тонн казахстанского сырья.
По итогам 2026 года, произойдет небольшое снижение, по сравнению с рекордным уровнем прокачки нефти 2025 года, когда система КТК отгрузила 70,5 млн тонн. Это связано с очевидными и общеизвестными объективными факторамизаявил Каланда
Ранее президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев сообщил, что компания помогает КТК с импортозамещением. Несмотря на то, что консорциум официально не под санкциями, часть иностранных компаний прекратили услуги по его обслуживанию.