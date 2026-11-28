В "Транснефти" спрогнозировали снижение прокачки сырья по КТК за 2026 год

В "Транснефти" ожидают снижение прокачки нефти по системе КТК за 2026 год В "Транснефти" спрогнозировали снижение прокачки сырья по КТК за 2026 год

Москва28 ноя Вести.Объем транспортировки нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) по итогам 2026 года может быть ниже, чего годом ранее. Об этом сообщил вице-президент ПАО "Транснефть" Владимир Каланда в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта", сообщает ИС "Вести".

Он напомнил, что только по маршруту Тенгиз — Новороссийск за 2025 год было транспортировано более 63 млн тонн казахстанского сырья.

По итогам 2026 года, произойдет небольшое снижение, по сравнению с рекордным уровнем прокачки нефти 2025 года, когда система КТК отгрузила 70,5 млн тонн. Это связано с очевидными и общеизвестными объективными факторами заявил Каланда

Ранее президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев сообщил, что компания помогает КТК с импортозамещением. Несмотря на то, что консорциум официально не под санкциями, часть иностранных компаний прекратили услуги по его обслуживанию.