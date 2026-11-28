Гендиректор: КТК достиг профицита мощности в 85 млн тонн нефти Горбань: КТК достиг профицита мощности в 85 млн тонн нефти

Москва28 ноя Вести.Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) достиг профицита мощности в 85 млн тонн нефти. Об этом сообщил в документальном фильме Лейлы Алназаровой "Один маршрут - два государства. 30 лет геостратегического проекта" генеральный директор КТК Николай Горбань, сообщает ИС "Вести".

Это стало результатом проведенной в КТК программы устранения узких мест, целью которой было повышение и надежности, и пропускной способности системы.

В результате реализации был создан профицит мощности до 85 млн тонн, что уже позволило производителям нефти на месторождениях строить планы своего развития практически без ограничений сообщил Горбань

Также он рассказал, как банк качества нефти позволяет стимулировать производителей улучшать характеристики поставляемого сырья.