Мишустин: природный газ в ЕАЭС стоит почти впятеро дешевле, чем в Европе

Жители стран ЕАЭС покупают газ в пять раз дешевле, чем европейцы Мишустин: природный газ в ЕАЭС стоит почти впятеро дешевле, чем в Европе

Москва2 окт Вести.Жители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) покупают газ дешевле, чем европейцы, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

Он отметил, что стоимость тысячи кубических метров природного газа в Европе достигла $900, тогда как аналогичный объем в странах ЕАЭС можно приобрести дешевле $200.

Мы создали благоприятные условия для развития наших экономик (…) С учетом разницы в ценах экономическая выгода составляет сотни миллионов долларов подчеркнул Михаил Мишустин

Он добавил, что разница в стоимости топлива - главное преимущество, которым пользуются участники интеграционного объединения. А причиной тому назвал эффективное функционирование общего энергетического рынка.

Глава правительства также отметил, что правила взаимной торговли электроэнергией и информационного обмена между странами будут значительно упрощены. В ближайшее время благодаря этому использование всех генерирующих мощностей союза станет эффективнее, сообщает ТАСС.

ЕС начал отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. В российской энергетической компании "Газпром" в начале сентября отмечали, что высокие цены на газ и отставание по заполнению подземных хранилищ усиливают риски для надежного газоснабжения европейских потребителей в период холодов.