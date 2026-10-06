Экономист отметил тенденцию по выравниванию цен на рынке СПГ в Европе и Азии Экономист Данилов: цены между европейским и азиатским рынками СПГ выравниваются

Москва6 окт Вести.Цены на сжиженный природный газ в Европе и Азии постепенно выравниваются из-за возросшего спроса на сырье в европейских странах. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Роман Данилов.

По его словам, США сегодня выгоднее экспортировать свой СПГ, чем отправлять на внутренний американский рынок. Два основных привлекательных направления – Европа и Азия, уточнил эксперт.

Сегодня более привлекательным становится азиатский рынок. Цены на азиатском рынке сегодня составляют порядка 900-920 долларов за тысячу кубических метров. В Европе же цена составляет порядка 870-880 долларов… Но мы видим, что премия в Азии начинает снижаться и цены начинают выравниваться, потому что в Европе объемы закачки газа недостаточны, и спрос в Европе начинает возрастать, что приводит к росту цен именно на европейском рынке объяснил Данилов

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Европа нуждается в российской энергии для выживания. Так он прокомментировал публикацию иностранного блогера о росте цен на газ в Европе.