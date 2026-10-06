Москва6 октВести.На мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) у американцев есть серьезные конкурентные преимущества перед Россией. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Роман Данилов.
По его словам, объемы производства СПГ в США превышают 110 млн тонн в год, тогда как в России они составляют около 33 млн тонн. Производственные американские мощности опережают российские почти в три раза, отметил эксперт.
Преимущество американского рынка еще состоит в том, что в Америке на бирже самый дешевый газ в мире, и поэтому даже с учетом расходов на сжижение, на транспортировку, поставки газа из США при текущих ценах становятся привлекательными. Смогут ли заместить Соединенные Штаты Россию? Да, наверное, здесь нужно признать, что на рынке СПГ у американцев есть серьезные конкурентные преимущества, в первую очередь, в части объемов производимой продукцииобъяснил Данилов
Ранее сообщалось, что выпуск сжиженного природного газа в России в 2026 году прогнозируется в объеме 44 млн тонн.