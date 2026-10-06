Экономист оценил возможности США по замещению российского СПГ на мировом рынке Экономист Данилов считает, что США могут заместить РФ на мировом рынке СПГ

Москва6 окт Вести.На мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) у американцев есть серьезные конкурентные преимущества перед Россией. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Роман Данилов.

По его словам, объемы производства СПГ в США превышают 110 млн тонн в год, тогда как в России они составляют около 33 млн тонн. Производственные американские мощности опережают российские почти в три раза, отметил эксперт.

Преимущество американского рынка еще состоит в том, что в Америке на бирже самый дешевый газ в мире, и поэтому даже с учетом расходов на сжижение, на транспортировку, поставки газа из США при текущих ценах становятся привлекательными. Смогут ли заместить Соединенные Штаты Россию? Да, наверное, здесь нужно признать, что на рынке СПГ у американцев есть серьезные конкурентные преимущества, в первую очередь, в части объемов производимой продукции объяснил Данилов

Ранее сообщалось, что выпуск сжиженного природного газа в России в 2026 году прогнозируется в объеме 44 млн тонн.