Шохин: замещение компаний из ФРГ в структуре акционеров Nord Stream не исключено

Компании из США могут заменить немецкие в структуре акционеров Nord Stream Шохин: замещение компаний из ФРГ в структуре акционеров Nord Stream не исключено

Москва28 окт Вести.Сценарий, при котором американские компании становятся акционерами "Северных потоков", возможно, вместо немецких организаций, не исключен. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на полях саммита Россия – Африка.

По его словам, реализация такого варианта развития событий возможна при условии, что США помогут восстановить поставки российского газа в Европу.

Если американцы нам помогут восстановить поставки газа в Европу, – ну и не американцы как правительство, а американские компании, – став акционерами, заместив, может, немецкие компании в "Северном потоке" и "Северном потоке-2", ну что ж, это бизнес сказал Шохин

Шохин также напомнил, что давно призывал продать "Северный поток" и зарабатывать на поставках газа. По его словам, это лучше, чем "иметь дырявую трубу".