Политик Шмидт рассказал о темах предлагаемого бизнес-форума Россия-США-Германия Шмидт: РФ, США и ФРГ на предлагаемом форуме обсудят, что мешает перезапуску "СП"

Москва30 сен Вести.На предлагаемом бизнес-форуме Россия-США-Германия обсудят вопросы, мешающие возобновлению работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", в частности, европейские и американские санкции в отношении РФ. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" немецкий политик, бывший депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

По его словам, озвучивший эту инициативу Маркус Фронмайер – заместитель председателя фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге и спикер по внешней политике – минувшим летом посетил форум "Петербургский диалог".

Там он встречался с главой "Газпрома", также он встречался с [главой РФПИ] Кириллом Дмитриевым, и в целом благодаря этим связям было принято решение провести в следующем году некий экономический форум, который бы включал представителей российской стороны, немецкой, но и еще американской. На этом форуме планируется обсудить возможности восстановления работы "Северных потоков" рассказал Шмидт

По его словам, "Северные потоки" очень важны для экономики Германии.

Без дешевого российского газа у нас большие, серьезные проблемы в экономике, и президент [РФ Владимир] Путин опять-таки не раз говорил, что последняя находящаяся в технически нормальном состоянии ветка "Северного потока" – по ней Россия могла бы поставлять газ на территорию Германии. Но этому препятствует ряд политических моментов, и как раз эти моменты следует обсудить на этом форуме. Допустим, санкции, которые мешают нам возобновить работу – европейские санкции и немецкое законодательство, но также и американские санкции. Поэтому именно в таком составе предполагается наладить диалог для решения данного вопроса сообщил Шмидт

Россия и Германия вместе перезапустят "Северные потоки", заявил ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.