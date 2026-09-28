Москва28 сен Вести.США обеспокоены развитием Северного морского пути (СМП), поскольку этот перспективный маршрут находится под контролем России, считает политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, СМП может стать более быстрым и дешевым маршрутом для перевозок, не подконтрольным Вашингтону. Дизен также отметил, что США традиционно стремятся контролировать морские пути, сообщает РИА Новости.

СМП проходит вдоль северного побережья России. По данным Минвостокразвития, в 2025 году объем перевозок по маршруту достиг 37 млн тонн, а за первые восемь месяцев 2026 года составил 24,2 млн тонн.