Эксперт: при освоении Севморпути нужно сохранять арктические экосистемы Освоение Севморпути требует разработки технологий для снижения экоущерба Арктики

Москва26 сен Вести.При освоении Северного морского пути необходимо сохранять экологию, поскольку арктические экосистемы крайне чувствительны к внешним воздействиям. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент РАН, председатель Дальневосточного отделения РАН, академик Юрий Кульчин. По его словам, главное – не навредить окружающей среде.

Нужно создавать нефтегазодобывающие платформы для работы на шельфе, но при этом важно сразу ставить задачу сохранения экологии отметил академик

Он подчеркнул, что работа механизмов буровых установок создает шум и отпугивает морских обитателей - это нужно учитывать еще на уровне разработки технологий. По его словам, с подобным сталкивались при разработке шельфа на Сахалине, когда ученые начали проводить мониторинг состояния северных китов.

Северный морской путь - это судоходный маршрут, пролегающий вдоль арктического побережья России. Транспортная артерия соединяет европейскую часть страны с Дальним Востоком.