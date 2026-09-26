Москва26 сенВести.При освоении Северного морского пути необходимо сохранять экологию, поскольку арктические экосистемы крайне чувствительны к внешним воздействиям. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент РАН, председатель Дальневосточного отделения РАН, академик Юрий Кульчин. По его словам, главное – не навредить окружающей среде.
Нужно создавать нефтегазодобывающие платформы для работы на шельфе, но при этом важно сразу ставить задачу сохранения экологииотметил академик
Он подчеркнул, что работа механизмов буровых установок создает шум и отпугивает морских обитателей - это нужно учитывать еще на уровне разработки технологий. По его словам, с подобным сталкивались при разработке шельфа на Сахалине, когда ученые начали проводить мониторинг состояния северных китов.
Северный морской путь - это судоходный маршрут, пролегающий вдоль арктического побережья России. Транспортная артерия соединяет европейскую часть страны с Дальним Востоком.