Производство СПГ в России в 2026 году ожидается на уровне 44 млн тонн

В РФ в 2026 году произведут 44 млн тонн СПГ Производство СПГ в России в 2026 году ожидается на уровне 44 млн тонн

Москва1 окт Вести.Выпуск сжиженного природного газа (СПГ) в России в 2026 году прогнозируется в объеме 44 млн тонн. Об этом свидетельствует паспорт госпрограммы РФ "Развитие энергетики", содержащийся в материалах к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы; документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Прогноз производства СПГ на 2027-2029 годы в документе при этом не приводится. Прежде предполагалось, что в 2027 году оно выйдет на 56 млн тонн.

Не раскрывается в документе и доля государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в совокупном объеме экспорта российских энергоресурсов за 2026-2029 гг. Ранее ожидалось, что в 2027 году этот показатель составит 69% против 67,4% по итогам 2025 года.

В обновленном прогнозе социально-экономического развития РФ, о котором сообщалось ранее, экспорт СПГ из России на 2026 год оценивался в 35 млн тонн против 30,3 млн тонн в 2025 году, на 2027 год - 39,5 млн тонн, на 2028 год - 50,1 млн тонн, на 2029 год - 64,5 млн тонн.