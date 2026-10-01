Москва1 октВести.Государственный долг России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) в 2027, 2028 и 2029 годах составит не более 25%. Об этом сказано в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Из паспорта госпрограммы следует, что в текущем году этот показатель сохраняется на уровне 20%.
Ранее аудитор Счетной палаты России Наталья Трунова сообщила, что государственный долг регионов РФ с начала 2026 года сократился на 30,5 млрд рублей, но при этом задолженность по коммерческим займам и госгарантиям увеличилась.