Госдолг по отношению к ВВП составит не более 25% в следующие три года

Госдолг РФ по отношению к ВВП составит не более 25% в следующие три года Госдолг по отношению к ВВП составит не более 25% в следующие три года

Москва1 окт Вести.Государственный долг России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) в 2027, 2028 и 2029 годах составит не более 25%. Об этом сказано в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Из паспорта госпрограммы следует, что в текущем году этот показатель сохраняется на уровне 20%.

Ранее аудитор Счетной палаты России Наталья Трунова сообщила, что государственный долг регионов РФ с начала 2026 года сократился на 30,5 млрд рублей, но при этом задолженность по коммерческим займам и госгарантиям увеличилась.