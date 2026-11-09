Москва9 нояВести.НАТО регулярно совершает провокации у российских границ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, в Польше и Прибалтике планомерно модернизируется и расширяется военная инфраструктура альянса.
Непрерывно ведется техническая разведка территорий России и Белоруссии. В приграничных районах регулярно осуществляются провокациисказал Шойгу на встрече секретарей совбезов стран СНГ
7 ноября сообщалось, что Финляндия изучает опыт конфликта на Украине и рассматривает возможность создания противотанковых заграждений на границе с Россией.