Шойгу заявил, что НАТО регулярно совершает провокации у российских границ Шойгу: НАТО регулярно совершает провокации у границ России

Москва9 ноя Вести.НАТО регулярно совершает провокации у российских границ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в Польше и Прибалтике планомерно модернизируется и расширяется военная инфраструктура альянса.

Непрерывно ведется техническая разведка территорий России и Белоруссии. В приграничных районах регулярно осуществляются провокации сказал Шойгу на встрече секретарей совбезов стран СНГ

7 ноября сообщалось, что Финляндия изучает опыт конфликта на Украине и рассматривает возможность создания противотанковых заграждений на границе с Россией.