Ульянов: расширение НАТО научило Россию не быть наивной в отношениях с Западом

Постпред РФ: расширение НАТО на восток научило не быть наивными с Западом Ульянов: расширение НАТО научило Россию не быть наивной в отношениях с Западом

Москва18 окт Вести.Нарушение западными лидерами обязательств о нерасширении НАТО на Восток научило Россию не быть наивной в отношениях с Западом. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, сейчас пропагандисты НАТО утверждают, что лидеры альянса никогда не обещали отказаться от расширения на восток.

Эти обязательства были нарушены. … Для России это стало болезненным, но полезным уроком: не быть наивными в отношениях с Западом написал Ульянов в соцсети X

1 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин заявил, что как только Советский Союз развалился, агрессивно настроенные круги в НАТО восприняли это как сигнал к тому, что чтобы дальше Россию развалить.

Сказали, что не будет движения НАТО на восток – тут же надули, начали. Пять или шесть было волн расширения заявил Владимир Путин

По его словам НАТО делало все, что считало нужным "в направлении изоляции и последующего развала самой России".