Москва26 ноя Вести.Запад сможет избегать некоторых неприятных событий, если начнет больше внимания уделять истории. Таким мнением поделился постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Так он прокомментировал публикацию пользователя в соцсети X, в которой тот указал, что, по утверждениям Запада, "зима победила Наполеона" в России. По словам пользователя, Запад "изворачивается как может", чтобы не признавать силу российской армии.

Наши западные коллеги должны уделять больше внимания истории. Это помогло бы им избежать некоторых неприятных развитий событий написал Ульянов

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что противники на протяжении всей истории стремились к ослаблению российской мощи. Глава государства подчеркнул, что Москву стремятся сделать более сговорчивой и в конечном счете подчинить своим интересам.