Лавров заявил, что США вытесняют РФ со всех энергетических рынков Лавров: США вытесняют РФ со всех энергетических рынков

Москва16 ноя Вести.США вытесняют Россию со всех энергетических рынков. Об этом в интервью ИС "Вести" и ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сейчас приняли где-то уже при Трампе новые санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Продлевают все байденовские санкции, хотя, как говорит Дональд Трамп, это война Байдена, а не моя война. Они гордо объявили, что венесуэльская нефть теперь контролируется ими, а не Китаем и Россией. Хотя мы ничего там не контролировали … Нас вытесняют со всех энергетических рынков. Одобрена доктрина доминирования на мировых энергорынках, которые воплощаются в жизнь. Нефтяная индустрия Сербии с "Газпромнефтью" в качестве главного акционера реформируется, нас оттуда тоже выжимают сказал Лавров Андрею Кондрашову

Ранее глава МИД РФ заявил, что у Европы было много шансов сыграть посредническую роль по Украине.