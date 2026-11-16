Лавров заявил, что у Европы были шансы сыграть посредническую роль по Украине Лавров: у Европы было много шансов сыграть посредническую роль по Украине

Москва16 ноя Вести.У Европы было много шансов сыграть посредническую роль по Украине. Об этом в интервью ИС "Вести" и ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Европа многократно имела шанс сыграть посредническую роль, начиная с февраля 2014 года, когда Франция, Германия и Польша выступили гарантами соглашения между [Виктором] Януковичем и оппозицией. Кстати, гарантом от Польши был нынешний министр иностранных дел Радослав Сикорский, который сейчас был на международном форуме в Абу-Даби, куда я ездил выступать, и я припомнил это и сказал: "Вот один из гарантов". И на утро после этой договоренности был совершен госпереворот. На Януковича, который был участником договоренности, объявили охоту. Это был первый шаг сказал Лавров Андрею Кондрашову

Также глава МИД РФ напомнил, что через год были Минские договоренности, где Германия с Францией уже на высшем уровне подписали соответствующие гарантии, одобренные Советом Безопасности.

Судьбу их мы знаем. [Ангела] Меркель заявила и [Франсуа] Олланд, и [Петр] Порошенко, все три подписанта, кроме [Владимира] Путина, заявили, что ничего не собирались выполнять. Надо было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием. Третий раз … 2019 год, уже [Эммануэль] Макрон – президент Франции, он собрал [Владимира]Зеленского, который в этом же году избрался под лозунгами мира. Меркель и Путин, вот эта нормандская четверка приняла документ, в котором подтвердила необходимость выполнить Минские договоренности, включая отражение специального статуса Донбасса в Конституции Украины. Все знаем, чем это завершилось … Ну, и не забудем Анкоридж, который тоже был растоптан европейцами. Так что у них хороший послужной список сказал Лавров Андрею Кондрашову

Ранее глава МИД РФ заявил, что Киев плюнул в лицо Берлину, подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".