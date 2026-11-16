Москва16 ноя Вести.Киев плюнул в лицо Берлину, подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом в интервью ИС "Вести" и ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Я у [министра иностранных дел Германии] поинтересовался, не долговато ли вы расследуете "Северные потоки", когда вы там нашли не что-то не взорвавшееся, а когда вас просто взорвали, плюнув вам по большому счету в лицо, и вы утерлись. И вы уже четыре года расследуете, а из-за беспилотника выгнали не задумываясь. Он говорит: "Это разные вещи". Конечно, это разные вещи. Одна вещь – это несчастный случай, когда беспилотник оказался, но он не взорвался. А вторая вещь – это когда вы публично объявили, что подозреваемый действовал с полного согласия под руководством официальных структур Украины. И вы будете что-то закрывать или просить кого-то уехать? сказал Лавров Андрею Кондрашову

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания в контексте терактов на газопроводах "Северный поток" стремится не допустить, чтобы киевский режим оказался под ударом.