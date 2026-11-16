Лавров раскрыл, какой "простой вопрос" задал Вадефулю на встрече в сентябре Лавров спросил у Вадефуля, почему расследование подрыва "СП" тянется годами

Москва16 ноя Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в ходе встречи в сентябре с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем спросил у него, почему расследование теракта на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" тянется в течение четырех лет. Об этом дипломат сказал в интервью "Вестям" и ТАСС.

На встрече министров иностранных дел "Большой двадцатки" (G20) Вадефуль отказался от совместной фотографии министров.

Я у него [Вадефуля] поинтересовался: на этом фоне (с инцидентом с БПЛА в аэропорту Лейпцига. - Прим. ред.) не долговато ли вы расследуете [подрывы] "Северных потоков" сказал глава ведомства Андрею Кондрашову

По словам Лаврова, Вадефуль ответил ему, что "это разные вещи".

Ранее глава МИД России заявил, что Киев плюнул в лицо Берлину, подорвав "Северные потоки".