В Германии рассказали, как Лавров высмеял Вадефуля Spiegel: Лавров высмеял Вадефуля, словами о "дипломатии семейного фото"

Москва1 ноя Вести.Глава МИД России Сергей Лавров высмеял поведение своего коллеги из Германии Йоханна Вадефуля на саммите G20 ("Большой двадцатки"), пишет Der Spiegel.

Накануне российский министр назвал "дипломатией семейного фото" поведение Германии в свой адрес на совещании глав МИД "Группы двадцати" в Атланте. Так Лавров отреагировал на отказ немецкого дипломата от совместного фотографирования.

Данные высказывания можно истолковать как насмешку со стороны старейшего по длительности пребывания на посту министра иностранных дел над немецким коллегой, который занимает свою должность всего полтора года указали авторы статьи

Замглавы МИД России Александр Панкин, комментируя ситуацию в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову, отметил, что нежелание ряда делегатов сделать фото с Лавровым является нерациональным.