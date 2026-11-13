Москва13 ноя Вести.Дания в контексте терактов на газопроводах "Северный поток" стремится не допустить, чтобы киевский режим оказался под ударом. Такое мнение высказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя в беседе с изданием B.T. высказывание главы МИД королевства Ларса Лекке Расмуссена.

В ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Данию Расмуссену был задан вопрос, обсуждалась ли возможная причастность Украины к теракту на газопроводах. Министр иностранных дел Дании заявил, что этот вопрос не обсуждался и может подождать окончания украинского конфликта.

В этом суть позиции Дании: спустить на тормозах это преступление и не дать поставить под удар Киев сказал Барбин

По мнению посла, это объясняет, почему Дания отказывала России в предоставлении правовой помощи по этому делу, блокировала проведение независимого расследования под эгидой ООН, а также остановила собственное расследование без выявления виновных и организаторов взрывов на этих газопроводах.

Дано ясно понять, что датская поддержка Украины будет продолжена вне зависимости от того, к какому выводу придет суд в Гамбурге, рассматривающий в настоящее время уголовное дело о взрыве "Северных потоков" и возможной причастности к этой диверсии Украины сказал глава дипмиссии

По словам Барбина, Копенгаген посылает четкий сигнал, что пока Украина ведет войну против России, у нее есть индульгенция на любые действия.

Интересы Украины стали для Копенгагена выше закона и правосудия, выше интересов Европы и благополучия ее граждан резюмировал посол

Ранее датская телерадиокомпания Danmarks Radio (DR) заявила, что власти Дании в 2024 году отказались помочь немецкой полиции провести допросы в рамках расследования подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". По данным телеканала, немецкая сторона обращалась к датским властям с просьбой содействовать в проведении следственных действий, однако получила отказ.