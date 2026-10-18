Лавров назвал клоунадой реакцию ЕС на сделку по дизелю Лавров назвал клоунадой реакцию ЕС на соглашение России и США по дизтопливу

Москва18 окт Вести.Если Евросоюз и глава киевского режима Владимир Зеленский расценивают договоренность России и США по дизельному топливу как предательство Украины, то это относится уже не к вопросам энергетической безопасности, а к самопиару и "клоунаде". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Если в Евросоюзе считают, что это предательство Украины, а сам Зеленский заявляет, что вопрос об экспорте российского дизеля нужно решать с ним, потому что только он может дать разрешение - это уже не из области энергетической безопасности​​​. Это из области самопиара и клоунады очередной сказал Лавров в Манаме по итогам стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива

Лавров отметил, что со стороны Украины речь идет о стремлении напомнить о себе и о ранее запрошенных десятках миллиардов, на которые, по его словам, пока не был получен ответ.