Лавров: Украина могла бы остаться в границах 1991 года, выполнив соглашения

Лавров раскрыл, как Украина могла бы сохранить границы 1991 года Лавров: Украина могла бы остаться в границах 1991 года, выполнив соглашения

Москва23 сен Вести.Украина могла бы сохранить границы 1991 года, если бы соглашение, подписанное в феврале 2014 года при посредничестве Германии, Франции и Польши, было выполнено, а позднее были реализованы Минские договоренности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В среду он выступил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантией Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года сказал министр

Лавров также отметил, что Минские соглашения, подписанные в 2015 году и одобренные Советом Безопасности ООН, не были выполнены. Министр напомнил, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) отказывался выполнять договоренности, а Германия и Франция не смогли добиться их реализации.

Отдельно глава российского МИД упомянул саммит "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года, где стороны подтвердили необходимость выполнения Минских соглашений. В частности, речь шла об особом статусе отдельных районов Донбасса, включая возможность использования русского языка и местного самоуправления.

Ничего сверхъестественного этот статус не предполагал, лишь право использовать русский язык и осуществлять местное самоуправление добавил Лавров

По утверждению министра, если бы Минские договоренности были выполнены, Украина сохранила бы границы 1991 года, за исключением Крыма, вопрос по которому давно закрыт.