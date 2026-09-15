Москва15 сенВести.Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг сообщения о том, что США предложили России в обмен на ее помощь в войне с Ираном посодействовать урегулированию конфликта на Украине.
По его словам, американская сторона никогда не предлагала России подобных разменов.
Я читал про эти такие спекуляции, что США помогут по Украине, если Россия поможет по Ирану. Как у нас говорят, торг здесь неуместенсказал Лавров
Министр подчеркнул, американская сторона знает, что подобные сделки не являются методом России.
14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что увеличение мировых цен на дизель вызвано конфликтом на Украине, а не с ситуацией вокруг Ирана.