Лавров про слухи о размене с США по Ирану и Украине: торг здесь неуместен

Лавров опроверг сообщения о размене с США по Ирану и Украине Лавров про слухи о размене с США по Ирану и Украине: торг здесь неуместен

Москва15 сен Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг сообщения о том, что США предложили России в обмен на ее помощь в войне с Ираном посодействовать урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, американская сторона никогда не предлагала России подобных разменов.

Я читал про эти такие спекуляции, что США помогут по Украине, если Россия поможет по Ирану. Как у нас говорят, торг здесь неуместен сказал Лавров

Министр подчеркнул, американская сторона знает, что подобные сделки не являются методом России.

14 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что увеличение мировых цен на дизель вызвано конфликтом на Украине, а не с ситуацией вокруг Ирана.