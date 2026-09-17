Эксперт Семибратов объяснил вбросы о сделке между США и РФ Политолог Семибратов оценил влияние Вашингтона на власти в Киеве

Москва17 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров опроверг слухи о том, что США предлагали Москве "геополитический размен" по урегулированию в Иране в обмен на уступки по Украине. Выступая на посольском круглом столе, министр подчеркнул, что "торг здесь неуместен", а в Вашингтоне понимают, что Россия не использует подобные методы.

Комментируя заявление министра на сайте KP.RU, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов отметил, что попытки увязать две темы исходят от западных аналитиков и оппонентов Дональда Трампа, стремящихся объединить внешнеполитические кризисы.

Эксперт также добавил, что договоренности по Украине буксуют из-за позиции европейских кураторов и нежелания руководства в Киеве идти на переговоры, в то время как рычаги влияния Белого дома на украинскую верхушку остаются ограниченными.