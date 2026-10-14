Москва14 октВести.Европейский союз (ЕС) был создан Соединенными Штатами Америки для обслуживания интересов проамериканских лоббистов. Об этом заявила экс-депутат Европарламента (ЕП) от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.
Депутатом ЕП она была в 2019-2024 годах, а позже написала об этой странице своей жизни книгу под названием "Добро пожаловать в рай".
Мою кандидатуру повторно не выдвинули, но я была к этому готова, потому что мою работу в качестве депутата Европарламента рассматривали как враждебную в этой системе. Будучи независимым депутатом, я делала и говорила то, что другие не осмеливались, хотя знала, что это может навредить моей карьере депутата Европарламента. Так оно и случилосьрассказала она
По мнению Донато, Евросоюз служит интересам проамериканского лобби.
В своей книге я подробно объясняю, что Европейский союз – это структура, которую создали Соединенные Штаты [Америки], чтобы облегчить работу проамериканского лобби. В Брюсселе огромное число офисов всевозможных лобби, а работа их заключается в том, чтобы обхаживать депутатов и еврокомиссаров с тем, чтобы они принимали законы именно в интересах этих самых лоббирассказала экс-депутат ЕП
В интервью Франческа Донато также подчеркнула: антироссийские санкции привели к падению экономики Европы.