Москва17 нояВести.Отставка специального посланника Европейского союза по санкциям Дэвида О'Салливана вряд ли окажет влияние на политику ЕС в отношении России. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказал политолог Сергей Шершун.
Как пояснил эксперт, курс Европы определяют государства, а не конкретные чиновники.
Говоря о перспективах изменения санкционной политики, я бы не ждал серьезных перемен. Уход О'Салливана не означает ни отказа от новых санкций, ни готовности снимать действующиесказал Шершун
Как сообщалось ранее, отставка О'Салливана ожидается в ближайшие месяцы. Свой уход чиновник объяснил продолжительностью работы на занимаемой должности.