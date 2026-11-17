Политолог Шершун: уход О'Салливана вряд ли повлияет на санкционную политику ЕС

Раскрыт курс ЕС по санкциям против РФ после отставки спецпосланника О'Салливана Политолог Шершун: уход О'Салливана вряд ли повлияет на санкционную политику ЕС

Москва17 ноя Вести.Отставка специального посланника Европейского союза по санкциям Дэвида О'Салливана вряд ли окажет влияние на политику ЕС в отношении России. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказал политолог Сергей Шершун.

Как пояснил эксперт, курс Европы определяют государства, а не конкретные чиновники.

Говоря о перспективах изменения санкционной политики, я бы не ждал серьезных перемен. Уход О'Салливана не означает ни отказа от новых санкций, ни готовности снимать действующие сказал Шершун

Как сообщалось ранее, отставка О'Салливана ожидается в ближайшие месяцы. Свой уход чиновник объяснил продолжительностью работы на занимаемой должности.