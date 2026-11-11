Счетная палата ЕС: Брюссель не может оценить эффективность санкций против РФ

ЕС признал невозможность достоверно оценить результативность санкций против РФ Счетная палата ЕС: Брюссель не может оценить эффективность санкций против РФ

Москва11 ноя Вести.Европейская комиссия не имеет четких критериев, позволяющих оценить общую эффективность санкций против России, и не может достоверно установить, насколько ограничения помогают достигать поставленных целей. Об этом говорится в докладе Европейской счетной палаты.

Еврокомиссия не располагает критериями оценки общей эффективности санкций. Это затрудняет определение того, в какой степени они достигают своих целей и необходимы ли дополнительные санкции говорится в сообщении аудиторов ЕС

По выводам аудиторов ЕС, оценку результативности санкционной политики затрудняют расплывчатые формулировки законодательства, различия в подходах стран Евросоюза к применению ограничений и недостаточный обмен информацией между ними. В результате контроль за соблюдением санкционного режима остается неэффективным либо носит формальный характер.

При этом в Европейской счетной палате отметили, что ограничения существенно повлияли на прямую торговлю между Евросоюзом и Россией. Ее объем сократился с 253 миллиардов евро в 2021 году до 58 миллиардов в 2025-м.

Вместе с тем, европейским властям не удалось полностью остановить поставки товаров, подпадающих под санкции, через третьи страны.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия создала постоянный офис по санкциям против России.