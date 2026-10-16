Росатом договорился с Индонезией о поставках электроэнергии с плавучих блоков Росатом будет поставлять Индонезии электроэнергию с плавучих атомных блоков

Москва16 окт Вести.Росатом будет поставлять Индонезии электроэнергию с плавучих атомных энергоблоков. Соответствующее соглашение госкорпорация заключила с индонезийской PT Pembangkit Listrik Nuklir на полях Российской энергетической недели.

Договор подразумевает, что РФ будет снабжать электроэнергией потребителей в регионе Северное Малуку на востоке Индонезии. В рамках проекта Росатом поставит два плавучих атомных энергоблока ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт для обеспечения светом северной части острова Хальмахера.

Отмечу, что это первая в мире экспортная договоренность о поставке электроэнергии с плавучего атомного энергоблока прокомментировал глава госкорпорации Алексей Лихачев

Он выразил уверенность в том, что сделка станет для мирового бизнес-сообщества ярким примером того, как частный бизнес может инициировать масштабные инфраструктурные проекты в атомной энергетике, способные трансформировать экономику страны, если получает системную поддержку от государства.