Москва12 окт Вести.Уникальный цифровой ассистент оператора будет использоваться при управлении энергоблоками АЭС "Руппур" в Бангладеш. Об этом агентству ТАСС сообщил руководитель пресс-службы компании "Росатом автоматизированные системы управления" Филипп Коротков.

По его словам, Росатом завершил оснащение первого и второго энергоблоков АЭС "Руппур" автоматизированными системами управления технологическими процессами. В состав этих систем, поставленных для первой атомной станции в Бангладеш, входят программно-технические комплексы, отвечающие за контроль, управление и безопасность технологических процессов.

В составе "мозга" энергоблоков АЭС будет использоваться ассистент - система информационной поддержки оператора (СИПО), созданная АО "РАСУ" на базе цифрового двойника энергоблока. Система уже интегрирована и участвует в пусковых операциях энергоблока №1, ее также установят на энергоблоке №2 сказал Коротков

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что "Руппур" стала первой зарубежной атомной станцией госкорпорации, где внедрили систему информационной поддержки оператора.