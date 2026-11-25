Москва25 нояВести.Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности предложить Брунею проект малой плавучей АЭС. Об этом она рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.
Действительно есть большой потенциал в работе с Брунеем, и здесь мы будем делать все, чтобы Бруней рассмотрел наше комплексное предложение, от формирования кадров, общественного мнения и до уже выхода на создание промышленных вариантов. Думаю, что очень будет востребована плавучая мощность и наш тропический дизайн плавучей атомной электростанции. Вот сейчас будем это на переговорах обсуждатьсказал Лихачев
25 ноября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и султана Брунея Хассанала Болкиаха. По итогам встречи российский лидер охарактеризовал двусторонние отношения как стабильно и поступательно развивающиеся, подчеркнув, что в их основе лежат дружба, взаимное уважение, учет интересов, равноправие и обоюдная выгода.