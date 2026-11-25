Лихачев заявил о заинтересованности в строительстве плавучей АЭС для Брунея Лихачев: Росатом заинтересован в строительстве плавучей АЭС для Брунея

Москва25 ноя Вести.Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности предложить Брунею проект малой плавучей АЭС . Об этом она рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Действительно есть большой потенциал в работе с Брунеем, и здесь мы будем делать все, чтобы Бруней рассмотрел наше комплексное предложение, от формирования кадров, общественного мнения и до уже выхода на создание промышленных вариантов. Думаю, что очень будет востребована плавучая мощность и наш тропический дизайн плавучей атомной электростанции. Вот сейчас будем это на переговорах обсуждать сказал Лихачев

25 ноября в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и султана Брунея Хассанала Болкиаха. По итогам встречи российский лидер охарактеризовал двусторонние отношения как стабильно и поступательно развивающиеся, подчеркнув, что в их основе лежат дружба, взаимное уважение, учет интересов, равноправие и обоюдная выгода.