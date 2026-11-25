Москва25 ноя Вести.В среду в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и султана Брунея Хассанала Болкиаха. По итогам встречи российский лидер охарактеризовал двусторонние отношения как стабильно и поступательно развивающиеся, подчеркнув, что в их основе лежат дружба, взаимное уважение, учет интересов, равноправие и обоюдная выгода.

Путин отметил, что стороны наращивают торгово-экономическое сотрудничество, поддерживают регулярный политический диалог, в том числе по линии министерств иностранных дел и Советов Безопасности, а также осуществляют гуманитарные обмены. По его словам, ни Россия, ни Бруней не намерены останавливаться на достигнутом.

Все это время российско-брунейские отношения развивались и развиваются стабильно и поступательно, в их основе незыблемые принципы дружбы, взаимного уважения и учета интересов, равноправия и обоюдной выгоды сказал президент по итогам переговоров

Также Путин отметил сотрудничество с Брунеем в сфере безопасности и укрепления обороноспособности.