Лихачев сообщил о счастливых лицах индонезийцев при подписании соглашения

Лихачев рассказал о счастливых лицах индонезийцев при подписании соглашения Лихачев сообщил о счастливых лицах индонезийцев при подписании соглашения

Москва16 окт Вести.Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой о реакции индонезийцев на подписание соглашения о поставке электроэнергии с плавучих энергоблоков.

Соответствующее соглашение госкорпорация заключила с индонезийской PT Pembangkit Listrik Nuklir на полях Российской энергетической недели (РЭН).

Очень важно подчеркнуть, позволю себе такую личную эмоциональную оценку, с какими лицами наши индонезийские друзья это соглашение подписывали. Вот слово "счастье" — это самое маленькое определение, которое можно было дать их состоянию отметил Лихачев

Договор подразумевает, что Россия будет снабжать электроэнергией потребителей в регионе Северное Малуку на востоке Индонезии.