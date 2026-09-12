Лихачев: Россия ожидает, что не только Европа повлияет на ситуацию на ЗАЭС

Не только ЕС может повлиять на Киев в вопросе безопасности ЗАЭС, заявил Лихачев Лихачев: Россия ожидает, что не только Европа повлияет на ситуацию на ЗАЭС

Москва12 сен Вести.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести" ответил на вопрос, надеется ли российская сторона на то, что Европа повлияет на киевский режим в вопросе безопасности Запорожской АЭС.

Глава госкорпорации подчеркнул, что решения гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о поездке на ЗАЭС пока нет.

Гросси все-таки большой начальник, руководитель международного уровня, еще и кандидат в генсеки ООН. Поэтому, мне кажется, что он должен все-таки добиться внятного решения по обеспечению своей поездки, в ближайшие недели станцию посетить. Но пока ответа на этот вопрос нет заявил Лихачев

Отвечая на вопрос, надеется ли российская сторона, что европейцы повлияют на киевский режим в вопросе безопасности ЗАЭС, Лихачев отметил, что давление на киевский режим может быть оказано не только со стороны Европы.

Ну и, может быть, не только европейцы добавил глава Росатома

Ранее Лихачев сообщил, что очередная ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС запланирована на следующую неделю.