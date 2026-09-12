Лихачев считает, что Киев не дал гарантий безопасности Гросси для визита на ЗАЭС Лихачев: Гросси перенес визит на ЗАЭС, так как Киев не дал гарантий безопасности

Москва12 сен Вести.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси перенес визит на Запорожскую АЭС, потому что украинская сторона не предоставила ему гарантий безопасности, в отличие от России. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Наша главная задача — показать руководству МАГАТЭ реальное положение дел: кто стреляет, по кому стреляет и по станции, и по Энергодару. Увидеть нужно своими глазами. И, в принципе, Рафаэль мне это обещал. Я думаю, что он осмысленное решение принял о переносе своей поездки, потому что, так это мягко выражаясь, ему не дали гарантий безопасности со стороны Киева рассказал он

Также Лихачев отметил, что Россия дает представителям МАГАТЭ полную гарантию безопасности во время их посещения на ЗАЭС.

Мы же даем полную гарантию безопасности на российской стороне. Ему показалось этого недостаточно, и он, соответственно, запросил еще и руководство киевских властей на этот счет. Те, видать, видимо, ему отказали добавил глава Росатома

Ранее Лихачев выражал надежду, что конкретные даты посещения Гросси Запорожской АЭС станут известны на следующей неделе.