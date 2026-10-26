Один человек ранен в результате атак беспилотников в Энергодаре

В Энергодаре мужчина пострадал при атаках БПЛА Один человек ранен в результате атак беспилотников в Энергодаре

Москва26 окт Вести.В ночь на 26 октября и утром Энергодар пережил серию ударов беспилотников Вооруженных сил Украины. Один человек ранен. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере MAX.

Отмечается, что мужчина 1989 года рождения получил множественные осколочные ранения в районе рынка на Казацкой при взрыве беспилотника. Врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.

Медики зафиксировали обращение мужчины 1989 года рождения с множественными осколочными ранениями. По его словам, ранение получено сегодня утром в районе рынка на Казацкой в результате детонации БПЛА о землю написал Максим Пухов

В основном обошлось без пострадавших, но разрушения есть. Так, удар пришелся по выставочному залу и филиалу художественного отделения детской школы искусств на Набережной - повреждены фасад и окна. Это место, где занимаются дети и проходят выставки.

Кроме того, дроны задели дворы многоэтажек: пострадали несколько легковых машин, одна загорелась. Поврежден и работающий магазин на Лесной улице.