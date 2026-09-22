Во время атаки беспилотников в Энергодаре поврежден жилой дом

В Энергодаре беспилотник повредил многоквартирный дом Во время атаки беспилотников в Энергодаре поврежден жилой дом

Москва22 сен Вести.В Энергодаре беспилотники атаковали жилые дома, есть разрушения. Об этом в мессенджере МАХ сообщил глава города Максим Пухов.

В результате удара FPV-дронов повреждена квартира на 8-м этаже, а также кровля здания. Кроме того, зафиксированы удары по кровлям домов по улице Комсомольской, 23 и 105 говорится в сообщении

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Глава города также сообщил, что атака БПЛА продолжается, и попросил жителей соблюдать меры безопасности.