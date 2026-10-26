ВСУ атаковали филиал детской школы искусств в Энергодаре Дроны ВСУ ударили по филиалу детской школы искусств в Энергодаре

Москва26 окт Вести.Украинские боевики нанесли удар беспилотниками по выставочному залу и филиалу художественного отделения детской школы искусств на Набережной в Энергодаре. Об этом сообщает мэр города Максим Пухов в MAX.

Особое внимание своей циничностью привлекает атака киевского режима на художественный выставочный зал и филиал художественного отделения детской школы искусств на Набережной. Повреждены фасад и остекление. Это места, где занимаются дети и проходят выставки пишет глава Энергодара

Помимо этого, беспилотники атаковали легковые автомобили и магазин на улице Лесная.

Один из ударов ВСУ привел к ранению мужчины 1989 года рождения. Он пострадал при детонации БПЛА о землю в районе рынка на Казацкой улице.