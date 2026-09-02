Дрон, атаковавший детскую школу искусств в Энергодаре, был сбит и не взорвался

Атаковавший школу искусств в Энергодаре дрон был напичкан поражающими элементами Дрон, атаковавший детскую школу искусств в Энергодаре, был сбит и не взорвался

Москва2 сен Вести.Дрон, атаковавший детскую школу искусств в Энергодаре, был начинен большим количеством поражающих элементов. К счастью, он был сбит бойцами и не успел взорваться.

На фото взрывное устройство, которое было оперативно обезврежено специалистами ВС РФ. Обратите внимание на количество поражающих элементов рассказал в своем канале в MAX глава города Максим Пухов

Ранее он написал об атаке на город: 2 сентября ВСУ атаковали сразу несколько социальных объектов – детскую школу искусств, несколько общеобразовательных школ, детские сады, а также электроподстанцию.

В результате повреждения получили фасады и остекление зданий, на одном из энергетических объектов обрушилось перекрытие. Степень полученных разрушений уточняется специалистами. По словам Пухова, никто не пострадал.