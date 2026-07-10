В Росатоме рассказали, на сколько хватит запасов дизеля на ЗАЭС Лихачев: запасов дизеля хватит на 11 суток работы ЗАЭС в автономном режиме

Москва10 июл Вести.Запасов дизельного топлива на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) хватит на 11 дней работы в автономном режиме. Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев по итогам встречи с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

На сегодняшний день запасы дизельного топлива примерно на 50% от мощностей позволят в автономном режиме проработать в районе 11 суток сказал он

Глава госкорпорации подчеркнул, что необходимо максимально заполнить все резервуары хранилища ЗАЭС и сделать запас дизеля "более солидным" на случай работы предприятия в автономном режиме.