Лихачев: на ЗАЭС находится около 2 600 тонн ядерного топлива

Лихачев: на Запорожской АЭС хранится порядка 2 600 тонн ядерного топлива Лихачев: на ЗАЭС находится около 2 600 тонн ядерного топлива

Москва18 мая Вести.Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в ходе общения с журналистами сообщил, что по самым скромным оценкам на Запорожской АЭС содержится порядка 2600 тонн ядерного топлива.

Там тысячи тонн топлива. По самым скромным оценкам, где-то 2 600 тонн находятся непосредственно на территории станции. В случае попадания в эту зону, особенно в хранилище, возникнут риски регионального масштаба отметил Лихачев

Ранее глава Росатома сообщил, что украинский БПЛА нанес удар по трубопроводу рядом с энергоблоком №1 Запорожской атомной электростанции.